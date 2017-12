Buracos negros podem matar galáxias inteiras, diz estudo

Pesquisadores britânicos determinaram que buracos negros superpesados são capazes de privar galáxias inteiras dos gases necessários para a criação de novas estrelas, deixando apenas as estrelas gigantes vermelhas condenadas ao desaparecimento, e nada para substituí-las.

O estudo, encabeçado por Asa Bluck da Universidade de Nottingham, usou imagens obtidas pelos telescópios espaciais Hubble e Chandra para detectar buracos negros em galáxias distantes.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pesquisadores buscaram galáxias com alto grau de emissão de radiação e raios-X, a assinatura clássica de buracos negros devorando gás e poeira.

Imagem de raios-X de Sagitário A*, o buraco negro no centro da Via-Láctea. Chandra/Divulgação

O trabalho mostra que, no caso dos buracos negros superpesados, essa radiação atinge níveis enormes, com a emissão de raios-X superando a de todos os demais objetos da galáxia somados. De fato, a energia liberada é suficiente para eliminar todo o gás da galáxia, várias vezes.

A radiação é produzida nos discos formados pela matéria que gira enquanto mergulha no buraco negro. Esse disco atinge temperaturas tão elevadas que brilha em todo o espectro eletromagnético - de ondas de rádio a raios gama. Isso aquece o gás acumulado no centro da galáxia, afastando-o dessa região e tornando-o menos denso. O gás precisa estar frio e denso para iniciar o processo de formação de estrelas.

Com isso, as estrelas velhas ficam para morrer sem que novas estrelas surjam para substituí-las, o que faz com que as galáxias escureçam e morram. Os resultados estão sendo apresentados na reunião da Royal Astronomical Society.