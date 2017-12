Caçador de tornados filma fenômeno de perto nos Estados Unidos

O caçador de tornados Andy Gabrielson filmou um tornado no Estado americano do Colorado. Ele chegou a apenas 45 metros de distância do tornado.

Assista à matéria da BBC Brasil

Gabrielson capturou as imagens durante uma tempestade de três horas de duração na segunda-feira, 31.

A tempestade, em Baça County, no Colorado, havia gerado alertas de tornados na região, o que acabou se concretizando.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Não há relatos de feridos por causa do fenômeno, que derrubou postes de eletricidade e chuva de granizo do tamanho de bolas de tênis. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.