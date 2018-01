Cães tentam se comunicar com humanos por expressões faciais, diz estudo

PORTSMOUTH - Os cachorros tentam se comunicar com os seres humanos através de expressões faciais, de acordo com dados de uma pesquisa da Universidade de Portsmouth, no Reino Unido. Os pesquisadores compararam qual a reação facial dos animais domésticos quando viam seres humanos que os alimentavam ou quando olhavam apenas sua ração.

"Os cães não respondem com mais emoções faciais quando enxergam a comida. Eles produzem mais expressões quando querem se comunicar, e não só quando estão excitados", disse um porta-voz do estudo.

O chefe da equipe que conduziu a pesquisa, Juliane Kaminski, confirmou que a produção de expressões faciais nos cães "depende muito mais de quando um ser humano os olha do que quando são confrontados com algum alimento".

"Agora, podemos ter certeza de que a expressão facial dos cães é sensível à atenção humana e que estas expressões são, potencialmente, uma tentativa de comunicação, e não apenas simples visualizações emotivas", afirmou Juliane.

Os pesquisadores analisaram o comportamento de 24 animais domésticos, de raças diferentes, com idades entre 1 e 12 anos.

As expressões dos cães foram filmadas em várias situações e mapeadas por um programa de inteligência que reconhece os músculos faciais. /ANSA