Cantor Pedro Leonardo sai do coma e já se comunica

SÃO PAULO - O cantor Pedro Leonardo saiu do coma na noite deste domingo, 20, segundo boletim médico do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O informativo diz que "O paciente apresenta melhora progressiva neurológica, está acordado, tem movimentos voluntários e apresenta sinais de comunicação".

Segundo Ede Cury, assessora de imprensa do cantor sertanejo Leonardo, pai do jovem, em entrevista ao Fantástico, da Rede Globo, Pedro estava acompanhado da mãe na UTI do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, quando retomou a consciência. A primeira frase dele teria sido: "oi, mãe".

Momentos depois, ele teria respondido sorrindo a algumas perguntas dos médicos, como, por exemplo, qual era o nome do pai dele. O cantor Leonardo recebeu a notícia enquanto fazia um show na cidade de Aurilândia, no interior de Goiás. Pedro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Pedro Leonardo sofreu um grave acidente de carro no dia 20 de abril, em uma estrada entre os estados de Minas Gerais e Goiás. O cantor ficou internado em estado grave no Hospital de Goiânia, em coma induzido. Em 26 de abril, foi transferido para o Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.