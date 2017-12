Cápsula não tripulada da Nasa decola nos EUA para voo de teste

A Orion é a primeira nave espacial desenvolvida pelos Estados Unidos nos últimos 30 anos. A última havia sido a Atlantis, que voou pela primeira vez com astronautas em 1981 e encerrou suas atividades em 2011. As futuras missões da Orion além da órbita terrestre dependerão do desenvolvimento em curso de um novo lançador de grande capacidade - o Space Launch System (SLS). No total, a Orion e o SLS deverão custar de US$ 19 bilhões a US$ 22 bilhões.

A Nasa já investiu mais de US$ 9 bilhões no desenvolvimento da Orion, que deverá fazer um segundo voo de teste sem tripulação dentro de cerca de quatro anos.

Um dos principais objetivos do voo, com custo de mais de US$ 300 milhões, foi o de testar o escudo térmico da nave, que deve resistir a temperaturas de 2.200 graus Celsius na volta à atmosfera terrestre, além de provar o sistema de paraquedas e os computadores de bordo. A cápsula foi enviada com 1200 instrumentos para captar e medir as vibrações, o nível de ruído e a temperatura.

Para esse voo de teste, o poderoso foguete Delta IV Heavy, da altura de um prédio de 24 andares, transportou a cápsula de 8,6 toneladas. A United Lauch Alliance, uma parceria da Lokheed Martin com a Boeing, que constrói e opera o foguete, adiou o lançamento em um dia para resolver um problema em válvulas da primeira fase do sistema propulsor.

De acordo com a Nasa, a nave poderá fazer seu primeiro voo tripulado em 2021, com um provável sobrevoo da Lua. A previsão é que a Orion transporte pelo menos quatro astronautas em missões de até 21 dias de duração. A Orion é a primeira nave norte-americana desde a missão Apolo - encerrada em 1972 - capaz de levar tripulantes para além da órbita terrestre.

Exploração de asteroides. Na última quarta-feira, 3, o Japão lançou com sucesso a sonda Hayabusa-2, que fará uma viagem de seis anos até o encontro com um asteróide. A sonda colherá amostras do asteróide que, segundo a Agência Japonesa de Exploração Espacial (Jaxa) , ajudarão a revelar as origens da vida na Terra. O lançamento foi realizado a partir da base de Tanegashima, no sul do país, à 1h22 (horário de Brasília). Depois de uma hora e 47 minutos, a sonda se separou do foguete, conforme o previsto.

O Hayabusa-2 viajará em direção ao 1999 JU3, um asteróide primitivo de menos de um quilômetro de diâmetro, onde deverá chegar na metade de 2018. No asteróide, a sonda deverá liberar o veículo robotizado Minerva-2 e o módulo de pouso Mascot, projetado pelo Centro Nacional de Estudos Espaciais (CNES) da França e pelo Centro Aeroespacial Alemão (DLR), para colher as amostras da superfície e do subsolo. Ao recolher amostras do asteróide, que contém carbono e água, os cientistas esperam descobrir quais matérias orgânicas se concentravam no Sistema Solar na época de sua formação.

Para recolher a poeira do 1999 JU3, a sonda lançará um instrumento sobre a superfície do asteróide e se esconderá em outro lado do objeto. O instrumento projetará uma bola de metal para abrir uma cratera de vários metros de diâmetro. Depois do bombardeio, a sonda reunirá as amostras e iniciará a viagem de volta. O Hayabusa-2 deverá voltar à Terra em 2020. A primeira versão do Hayabusa, lançada em 2003 rumo ao asteróide Itokawa, chegou ao destino depois de sete anos, depois de inúmeros incidentes técnicos.