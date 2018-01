Cardeais seguem para conclave que vai eleger novo papa

Os 115 cardeais-eleitores, com menos de 80 anos, começaram a chegar ao hotel Santa Martha, no Vaticano, onde vão morar durante o conclave, que se inicia no período da tarde (horário local).

Sob uma garoa de manhã cedo e aplausos de seminaristas, oito dos 11 cardeais-eleitores dos EUA deixaram o seminário North American College em um micro-ônibus com destino ao Vaticano para se juntar aos outros três que já vivem em Roma.

Todos os cardeais, incluindo aqueles com mais de 80 anos, participariam uma missa pela manhã na Basílica de São Pedro para rezar por orientação na escolha do homem para suceder o papa Bento 16, que abdicou no mês passado afirmando que não era mais forte o suficiente para enfrentar os problemas da Igreja.

Os cardeais-eleitores realizaram um sorteio para definir os quartos e suítes em Santa Martha, uma residência que está sendo usada apenas pela segunda vez pelos participantes de um conclave. A primeira vez foi em 2005.

O conclave, repleto de rituais secretos e orações, pode continuar por vários dias, sem claro favorito à vista.

Os cardeais só vão sair da reclusão quando escolheram o 266º pontífice nos 2.000 anos de história da Igreja, que vive um momento de crise por escândalos de abuso sexual, disputas internas de poder, dificuldades financeiras e com o aumento do secularismo no mundo.

Não há candidatos formais no conclave, mas vários nomes são mencionados com frequência. Para ser eleito, é preciso reunir pelo menos 77 votos entre os 115 cardeais-eleitores.

Os cardeais Angelo Scola, de Milão, e Odilo Scherer, de São Paulo, são os dois principais nomes citados como favoritos.