Cavalo recebe prótese na pata

Nos Estados Unidos, um pequeno cavalo que nasceu sem parte de uma pata traseira recebeu uma prótese.

O animal de quatro anos, chamado Midnite, foi confiscado pela polícia do antigo dono, que o submetia a maus-tratos.

Os donos atuais, de um grupo que cuida de cavalos em perigo no Estado do Texas, no sul do país, chegaram a temer que o animal precisasse ser sacrificado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mas eles foram até uma empresa que faz próteses humanas e pediram uma adaptação. A expectativa agora é de que Midnite possa viver até cerca de 25 anos de idade, tendo uma vida normal. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.