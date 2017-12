Censo começa a visitar 58 mi de casas

A partir de hoje, 190 mil recenseadores começarão a traçar o perfil de um novo Brasil. O Censo 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), traz novas perguntas que mapearão da quantidade de famílias formadas por pessoas do mesmo sexo ao número de domicílios com acesso à internet.

Por meio da pergunta que verifica o grau de parentesco das pessoas que moram sob o mesmo teto, a pesquisa permitirá saber, por exemplo, quantos adultos ainda moram com a mãe. Pela primeira vez também será conhecido o número de pessoas que residem em domicílios coletivos, como penitenciárias, orfanatos e asilos. Até o último censo, de 2000, essa população era agrupada sem diferenciação.

A fatia de brasileiros que mora no exterior também será conhecida. Além disso, o censo permitirá saber onde essas pessoas viviam antes de deixar o País.

Ao todo, serão 58 milhões de domicílios visitados até o dia 31 de outubro. No censo de 2000, o IBGE contabilizou uma população de 169,8 milhões. Orçada em R$ 1,68 bilhão, os dados da pesquisa começarão a ser conhecidos já no final de novembro, quando os resultados serão apresentados ao Tribunal de Contas da União (TCU) para definir o reparte de verba do Fundo de Participação dos Municípios.

O presidente do IBGE, Eduardo Nunes, explicou que os técnicos do instituto dedicaram três anos de preparação para o trabalho. "O censo é uma fonte vital de preparação do País para a próxima década", afirma Nunes. "Ele vai registrar também as características do entorno dos domicílios e revelará a existência ou não de calçamento, iluminação pública e saneamento básico", explica.

Serão pesquisados até a quantidade e as condições dos banheiros e de quais materiais são feitas as paredes das casas. O questionário inclui ainda como é o deslocamento de casa para o trabalho e para o estudo , para identificar deficiências na infraestrutura de trânsito. Pela primeira vez, a pesquisa do IBGE vai investigar as línguas indígenas, assim como a cor e raça de toda a população e registro de nascimento.

Os 8,5 milhões de quilômetros quadrados do Brasil foram divididos em 314 mil setores - cada um receberá a visita de um recenseador.

Internet. Uma novidade na forma de responder é que, neste ano, aqueles que passam muito tempo fora de casa poderão optar por receber a visita do recenseador à noite ou responder ao questionário pela internet. Porém, até para essa opção será necessário um contato com o recenseador, que vai ser responsável pela entrega de um envelope lacrado, com prazo de utilização. Caso o internauta não cumpra a data estipulada, o profissional contratado pelo IBGE vai retornar ao local e insistir em realizar uma entrevista presencial.

Um único morador poderá fornecer as informações por todos os moradores do domicílio, em questionários que terão de 37 a 108 quesitos. Os recenseadores poderão ser identificados pelo uso de um colete especial, no qual estará fixado um documento de identificação e o logotipo do censo, além de um boné e o material eletrônico de mão para a realização do questionário.

Quem tiver dúvidas sobre a identificação pode telefonar para o 0800-7218181.

Dentro da escola. Outra novidade do Censo 2010 será a entrada nas escolas públicas e particulares do País, como maneira de divulgar a importância da coleta de dados, com distribuição de materiais didáticos, mapas e peças de divulgação.

Professores vão receber orientações para trabalhar com informações estatísticas, geográficas e cartográficas em sala de aula. O objetivo é fazer com que os alunos compreendam melhor as realidades brasileiras e os usos variados das informações obtidas sobre a população.