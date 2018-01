Cerimônia reconhece união estável homoafetiva de casais

RIO - Cerca de 90 casais participaram neste domingo (9) de cerimônia coletiva de reconhecimento judicial de união estável homoafetiva no Tribunal de Justiça do Rio. Foi a segunda celebração deste tipo realizada no TJ-RJ e a terceira no Estado do Rio.

Servidores públicos homossexuais do TJ estavam entre os que selaram a união estável com seus parceiros e parceiras. A cerimônia foi conduzida pela juíza Cristiana de Faria Cordeiro. A desembargadora Cristina Gaulia, idealizadora do Programa de Oficialização de União Estável Homoafetiva no Tribunal de Justiça, também participou da mesa.

As cerimônias foram precedidas por uma performance da atriz e cantora Jane Di Castro. A desembargadora aposentada e presidente da Comissão Especial da Diversidade Sexual do Conselho Federal da OAB, Maria Berenice Dias, foi uma das madrinhas simbólicas dos casais.