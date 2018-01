Cheiro do suor é gerado por uma só proteína, aponta estudo

Uma única molécula proteica é responsável pelo cheiro do corpo gerado pelo suor nas pessoas, conforme descobriram cientistas alemães do centro de pesquisas da empresa Beiersdorf AG, em Hamburgo. Um porta-voz da companhia explicou nesta quinta-feira, 12, que todas as partículas que formam o cheiro do suor são transportadas à superfície da pele por essa proteína, batizada como ABCC11.

Ao chegarem à superfície cutânea, as proteínas são decompostas por bactérias que, por sua vez, provocam o típico cheiro do suor, como assinalaram os cientistas, que publicam os resultados de seu estudo na revista Journal of Investigative Dermatology.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Com este estudo foi possível fechar um vazio na compreensão dos processos da formação do cheiro corporal", disse um porta-voz da Beiersdorf. Segundo ele, as pesquisas mostraram também a existência de uma diferença genética entre europeus e asiáticos na hora de suar.

Dependendo de seu lugar de origem, entre 30% e 100% de determinadas povoações asiáticas não emitem cheiro algum ao suar, já que têm a atividade da proteína ABCC11 limitada.

Os especialistas alemães comentaram que essa variante genética pode também determinar a facilidade na hora de escolher o parceiro, com vantagem para aquelas pessoas cujo suor não cheira.