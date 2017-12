China completa mapa de mais alta resolução da superfície lunar

Especialistas chineses anunciaram a conclusão do mapa de mais alta resolução da Lua, cobrindo toda a superfície do satélite e elaborado com as imagens tomadas pela primeira sonda lunar chinesa, Chang E I, informou nesta terça-feira, 29, a agência oficial Xinhua.

As imagens foram recolhidas por uma câmera do satélite artificial chinês, lançado em outubro de 2007, e o mapa será utilizado pelos especialistas do país asiático para estudar as leis de formação geológica da superfície lunar e sua evolução.

O mapa "fixa as bases para o estabelecimento de futuros projetos científicos" da China na Lua, destacou o acadêmico Liu Xianlin, chefe da equipe de especialistas que há completado o trabalho cartográfico.

A sonda lunar filmou mais de nove milhões de unidades de informação, com as quais os especialistas elaboraram um planisfério lunar de três quilômetros por pixel de resolução.

O programa espacial lunar do país asiático se prepara para sua segunda fase, que inclui a colocação de um veículo na Lua para recolher amostras de solo e pedras.