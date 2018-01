China projeta realizar primeiro pouso na Lua em 2013

A China pretende lançar em 2013 a nave "Chang'e-3", seu terceiro módulo lunar e o primeiro aparelho do programa aeroespacial chinês que deve pousar na superfície da Lua. A agência oficial "Xinhua" informou nesta quarta-feira, 10, que a "Chang'e-3" - que leva o nome de uma deusa lendária chinesa - fará uma alunissagem controlada sem tripulação e liberará um veículo motorizado que percorrerá a superfície lunar.

Veja também:

China planeja construir estação espacial própria em 2011

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Senadores dos EUA cobram destinação final para a Nasa

O projetista-chefe do primeiro satélite lunar chinês, Ye Peijian, assegurou que a missão está fazendo "bons progressos" com o desenho de um protótipo que atualmente está em fase de desenvolvimento. No entanto, antes do lançamento da "Chang'e-3", a China ainda tem pela frente o envio de sua segunda sonda, a "Chang'e-2", previsto para outubro deste ano.

Este satélite estudará as condições da Lua e fará fotos de alta resolução do local onde a China quer que sua missão seguinte pouse.

O programa espacial chinês se desenvolve principalmente em duas ramificações. Uma cuida de missões tripuladas para o estabelecimento de uma estação espacial permanente, e a outra, do estudo da Lua. Esta última começou em outubro de 2007 com o lançamento da primeira sonda, a "Chang'e-1", que fez um mapa tridimensional da Lua.