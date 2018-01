China rebate o Vaticano na questão da liberdade religiosa

"Esperamos que o Vaticano possa encarar os fatos sobre a liberdade de religião e o desenvolvimento do catolicismo na China e tome medidas concretas para promover condições positivas para as relações entre a China e o Vaticano", disse a porta-voz Jiang Yu durante um contato regular com a imprensa. Ela não entrou em detalhes.

No dia de Natal, o papa denunciou a existência de limites na liberdade de religião na China e encorajou os católicos chineses a perseverar na fé.

Um editorial publicado esta segunda-feira na edição em inglês do jornal Global Times, dirigido pelo Diário do Povo, órgão do Partido Comunista, foi mais áspero em sua crítica, dizendo que o papa agiu "mais como um político ocidental do que líder religioso".

"O Vaticano tem de reconhecer o fato de que todas as crenças religiosas são livres na China, desde que não contrariem as leis do país, diz o editorial, acrescentando que a cidadania se sobrepõe à identidade religiosa.

Os cerca de 8 a 12 milhões de católicos chineses estão divididos entre uma igreja endossada pelas autoridades, que nomeiam os bispos sem a aprovação do Vaticano, e uma igreja que resiste aos vínculos com o governo.

A China se indispôs com o Vaticano no início do mês depois que forçou vários bispos e padres leais ao papa a participarem de uma reunião da igreja aprovada pelo Estado, a qual não tem o apoio da Santa Sé.

(Reportagem de Michael Martina)