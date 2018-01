Chuva ameaça teste de sucessor do ônibus espacial

O novo foguete criado pela Nasa para levar astronautas ao espaço após a aposentadoria dos ônibus espaciais está na plataforma de lançamento para seu primeiro voo de teste, previsto para a manhã de terça-feira, 27. Mas nuvens e chuva podem atrapalhar.

Meteorologistas disseram que há 60% de chance de que o tempo esteja ruim demais para permitir o lançamento.

O Ares I-X voará por apenas dois minutos. O motor do primeiro estágio vai cair de paraquedas no Oceano Atlântico e será recuperado para análise. O foguete está equipado com cerca de 700 sensores. O custo do teste é de US$ 445 milhões.

A Nasa espera usar o Ares para levar astronautas à órbita da Terra a partir de 2015, mas um relatório recente de um comitê de especialistas diz que é improvável que o equipamento esteja pronto antes de 2017.