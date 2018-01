Chuva de meteoros pode ser vista em todo o mundo neste final de semana

SÃO PAULO - Uma chuva de meteoros poderá ser vista mais nitidamente no céu de todo o mundo neste final de semana, entre as madrugadas dos dias 20 e 22. O fenômeno, conhecido como chuva de meteoros Oriônidas, ocorre todo ano nessa mesma época, no mês de outbro, quando o planeta Terra passa pela mesma trajetória dos pedaços do cometa Halley.

Diferente das estrelas cadentes Perseidas, observadas em agosto, a chuva dos meteoros Oriônidas poderá ser vista em todo o mundo. Quem estiver no hemisfério norte, deve estar mais atento para a direção sudeste. Quem estiver a baixo da linha do Equador, melhor buscar a o sentido nordeste.

Os meteoros Oriônídas fazem parte da constelação Orion, cujo centro são as populares estrelas Três Marias.

O pico da chuva deve acontecer na madrugada deste sábado, 21, para domingo, 22. Já entre sexta e sábado, usuários do Twitter comentaram sobre a dificuldade de ver os meteoros no céu, que está nublado em grande parte do País.

Consegui ver três risquinhos cruzando o céu. Vivi pra ver a #ChuvadeMeteoro ☄☄☄Choranu pic.twitter.com/CceANOA5MC— Matheus de Lucas (@mdlucas42) 22 de outubro de 2017

né que o céu tá limpinho e na hora que abro a janela vejo vestígios de chuva de meteoro— Lukas Ponciano (@mr_ponci) 22 de outubro de 2017