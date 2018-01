Cientistas argentinos conseguem 1ª clonagem de vaca já morta

Pesquisadores argentinos conseguiram, pela primeira vez no país, clonar uma vaca que morreu antes da gestação de sua cópia idêntica, informa nesta terça-feira, 10, a imprensa local. A nova bezerra foi clonada a partir do material genético de um exemplar da raça Brangus que em 2007 ganhou um campeonato nacional.

Veja também:

Especialista em clonagem sul-coreano é condenado por fraude

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O animal clonado nasceu graças ao trabalho de uma equipe de cientistas do Instituto Tecnológico de Chascomús, cidade a 100 quilômetros da capital argentina. "Ela é a primeira vaca clonada no país a partir de um animal morto", disse ao jornal "La Nación" o pesquisador Adrián Mutto, que comandou os especialistas que conseguiram a façanha.

Mutto e outros dois cientistas já tinham conseguido reproduzir a vaca "Ciruelo", outra grande campeã, cuja cópia idêntica, batizada "Ciruelito", foi o primeiro clone de Brangus do mundo. "O importante é que conseguimos recuperar todo o material genético destes animais. O dono já tinha perdido sua vaca e nós a devolvemos", destacou.

A clonagem foi resultado de um acordo de transferência de tecnologia entre a Universidade San Martín e a empresa ARG Natural Beef, que financia o projeto com um investimento de US$ 250.000. "Nossa ideia é investir em biotecnologia e, para isso, dominar a técnica de clonagem é fundamental. Tentamos reproduzir animais de maior mérito genético e devemos avançar com isto, mas em equinos", revelou Carlos Marietti, da ARG Natural Beef.