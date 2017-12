Cientistas descobrem novo dinossauro gigante na Argentina

Cientistas descobriram uma nova espécie de dinossauro no sul da Argentina. Batizada de Sarmientosaurus musacchiolli, o animal é um titanossaurídeo, família de dinossauros gigantes herbívoros com longos pescoços e cabeças pequenas.

A descoberta, feita por pesquisadores da Universidade Nacional da Patagônia San Juan Bosco (UNPSJB), na Argentina, baseou-se no estudo de fósseis: o crânio e parte do pescoço fossilizados de um animal que viveu há 90 ou 100 milhões de anos na Patagônia. O artigo que descreve a nova espécie foi publicado nesta terça-feira, 26, na revista PLOS One.

O nome do novo gênero, Sarmientosaurus, faz menção à cidade de Sarmiento, na província de Chubut, próxima do local onde os fósseis foram descobertos. O nome da espécie, musacchioi, é uma homenagem ao paleontólogo Eduardo Musacchio, professor da UNPSJB morto em 2011 em um acidente aéreo que matou 22 pessoas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com um dos autores do estudo, Rubén Martínez, do Laboratório de Paleovertebrados da UNPSJB, os titanossauros como o Sarmientosaurus eram os mais comuns grandes herbívoros do hemisfério sul durante o período Cretáceo (entre 145 e 65 milhões de anos atrás).

Apesar da abundância de fósseis de titanossauros, das mais de 60 espécies catalogadas só quatro incluem crânios completos ou parcialmente completos - um aspecto essencial para decifrar certos aspectos da biologia desses animais.

"Descobertas como a do Sarmientosaurus acontecem uma só vez na vida. É por isso que estudamos o fóssil tão a fundo, a fim de aprender o máximo que podemos sobre esse incrível animal", disse Martínez.

Boa visão. Segundo o cientista, embora o novo dinossauro tivesse a cabeça pequena em relação ao corpo enorme, como outros titanossauros, suas capacidades sensoriais eram bem maiores que as dos demais membros da família.

O artigo sugere que o Sarmientosaurus tinha grandes globos oculares e uma boa visão. Seu ouvido interno pode ter sido melhor adaptado para escutar sons de baixa frequência, em comparação com outros titanossauros. "De modo geral, o órgão de equilíbrio do ouvido interno indica que esse dinossauro sustentava habitualmente a cabeça com o focinho virado para baixo, possivelmente para se alimentar primariamente de plantas rasteiras", escreveram os cientistas.