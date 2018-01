Cientistas desvendam o genoma do porco doméstico

Associated Press,

Uma equipe internacional de cientistas decodificou o código genético do porco doméstico, uma pesquisa que poderá se mostrar útil na busca de tratamentos médicos tanto para porcos quanto humanos, e talvez ajudar na criação de uma vacina de gripe suína que funcione em porcos.

Porcos e pessoas têm várias características semelhantes, e os suínos são muitas vezes usados em pesquisas sobre a saúde humana. Cientistas contam com os porcos para estudar obesidade, problemas cardíacos e doenças de pele.

"O porco é o animal ideal para pesquisar questões relacionadas a saúde e estilo de vida nos Estados Unidos", disse Larry Schook, da Universidade de Illinois em Champaign, que encabeçou o projeto de sequenciamento.

Os pesquisadores anunciaram seus resultados nesta segunda-feira, 2, em reunião do Instituto Sanger do Wellcome Trust, no Reino Unido.

Schook e colegas decodificaram o genoma de um porco Duroc ruivo, uma das cinco principais raças usadas na produção de carne suína no mundo. Pesquisadores já desvendaram o DNA de cerca de 20 animais, incluindo cães, chimpanzés, ratos, camundongos, vacas e seres humanos.