Cientistas dizem ter encontrado 'monstro do mar' em deserto no Peru

Pesquisadores descobriram o fóssil de uma baleia antiga com enormes e assustadores dentes.

Escrevendo na revista especializada Nature, os cientistas chamaram a criatura, que viveu há 12 milhões de anos, de "Leviatã".

Acredita-se que a baleia tinha mais de 17 metros de comprimento, e que pode ter travado intensas batalhas com outras criaturas gigantes que viviam no mar durante o período.

A Leviatã era bastante parecida com a baleia cachalote moderna em termos de tamanho e aparência.

Mas é aí que termina a semelhança. Enquanto a baleia cachalote é um animal relativamente passivo, que engole lulas do fundo do mar, a Leviatã era uma agressiva predadora.

'Monstro do mar'

De acordo com Christian de Muizon, diretor do Museu de História Natural de Paris, a Leviatã poderia ter caçado e comido grandes criaturas marinhas como golfinhos, focas e até mesmo outras baleias.

"Era um tipo de monstro do mar", disse.

"E é interessante notar que ao mesmo tempo nas mesmas águas havia outro monstro, que era um tubarão gigante de cerca de 15 metros de comprimento. É possível que eles tenham lutado."

Os pesquisadores especulam que a Leviatã podia caçar presas grandes, de até oito metros. A baleia capturava outros animais com sua enorme mandíbula e os destruía rapidamente com seus grandes dentes.

Um fóssil do crânio da baleia,de três metros de comprimento, foi descoberto por pesquisadores no sul do Peru, em 2008. Um pupiloade Muizon, Olivier Lambert, estava no grupo.

"Era o último dia da nossa viagem de campo quando um dos nossos colegas veio e disse que achava ter encontrado algo muito interessante", disse Lambert.

"Nós imediatamente vimos que era uma baleia muito grande e quando olhamos de perto vimos que era uma baleia cachalote gigante com dentes gigantes."

Dentes

Os dentes eram mais do que duas vezes maiores em comprimento e diâmetro do que os encontrados em baleias cachalote modernas e estavam localizados na arcada inferior e também na superior.

As baleias cachalote modernas têm dentes apenas em sua arcada inferior.

A descoberta do crânio significa que a Leviathan não é apenas um mito.

Os pesquisadores não sabem as razões que levaram à extinção do Leviatã. Eles especulam que possíveis mudanças ambientais podem ter obrigado a criatura a mudar seus hábitos alimentares.

Isso pode ter levado ao surgimento das baleias cachalote, muito mais gentis, com o nicho carnívoro sendo preenchido por baleias mais agressivas como as orcas quando as condições voltaram a mudar.

Os autores do artigo publicado na Nature são todos especialistas em baleias e fãs do clássico da literatura americana Moby Dick, que relata a história de uma feroz baleia cachalote branca.

Eles batizaram a criatura com o nome científico de Leviathan melvillei, em homenagem ao autor do livro. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.