Cientistas japoneses desenvolvem CD para relaxar cães

O CD Dreams for Dogs (Sonhos para Cachorros), criado pelo Departamento de Ciência Animal da Universidade de Teikyo, no Japão, em parceria com uma gravadora, promete acalmar cães com música clássica misturada a latidos, sons de corvos e vozes humanas.

O álbum levou 18 meses de pesquisas para ficar pronto e já está disponível para venda no mercado japonês, por 2.600 ienes, o equivalente a R$ 52.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na imagem à esquerda, o poodle Cyacyamuru relaxa ao lado da dona, Kanae Yokota, enquanto ouve uma música do CD, em Tóquio, na manhã desta segunda-feira, 28.