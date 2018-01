Cientistas japoneses inventam relógio mais preciso do mundo

Cientistas japoneses anunciaram a criação de dois relógios tão precisos que apenas se desajustam em um segundo a cada 16 bilhões de anos, tempo superior à própria existência do planeta Terra.

Os chamados instrumentos "criogênicos de redes óticas" têm pouco de estéticos - se parecem mais com um grande computador de escritório do que com um relógio tradicional.

Segundo a equipe de pesquisadores, dirigida por Hidetoshi Katori, professor na Universidade de Tóquio, estes aparatos são muito mais precisos do que o relógio atômico de césio empregado para definir a duração de um segundo, que se desajusta a cada 30 milhões de anos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os novos relógios superam, ainda, a precisão do relógio atômico apresentado em agosto de 2013 por pesquisadores norte-americanos, que perdia um segundo a cada 13,8 bilhões de anos.

O sistema desenvolvido pelos japoneses é tão delicado que deve funcionar em um meio extremamente frio, de cerca de -180ºC, para reduzir o impacto de ondas eletromagnéticas ao redor e manter o nível de precisão.

Os pesquisadores fizeram funcionar os dois relógios durante um mês para observar seu comportamento, e deduziram que demorariam cerca de 16 bilhões de anos para se desajustar em um segundo.

A descoberta pode ter implicações importantes na localização por satélite (GPS), baseada na diferença temporal, e na medição da temperatura e de forças como a gravidade ou o campo magnético.