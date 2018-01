Cientistas noruegueses e americano ganham Nobel de Medicina 2014

Atualizada às 22h06

O Prêmio Nobel de Medicina de 2014 foi concedido nesta segunda-feira, 6, aos pesquisadores John O’Keefe, May-Britt Moser e Edvard Moser, pela descoberta dos conjuntos de células nervosas que formam no cérebro humano um sistema de posicionamento espacial - espécie de “GPS interno” - que permite que uma pessoa se oriente no espaço.

Ao demonstrar como o cérebro identifica onde o indivíduo está e como ele é capaz de orientar a movimentação de um lugar para outro, as descobertas poderão ajudar a explicar por que pessoas com Alzheimer muitas vezes não conseguem reconhecer seu entorno.

Metade do prêmio concedido pelo Instituto Karolinska, em Estocolmo, de 8 milhões de coroas suecas (US$ 1,1 milhão), ficará com o neurocientista anglo-americano O’Keefe. O restante vai para o casal de cientistas noruegueses May-Britt e Edvard Moser.

O’Keefe, pesquisador do University College London, iniciou suas pesquisas na década de 1960, quando se interessou pelo problema do controle do cérebro sobre o comportamento. Em 1971, descobriu o primeiro componente celular do sistema de posicionamento.

Ao registrar sinais de células nervosas no hipocampo de ratos, que se movimentavam livremente em uma sala, ele encontrou um tipo de neurônio que era ativado quando o animal se encontrava em determinado local no ambiente. Outras células nervosas eram ativadas quando os animais estavam em lugares diferentes. O cientista concluiu que essas “células de localização” eram capazes de construir um mapa interno do ambiente.

Em experimentos posteriores, O’Keefe mostrou que essas células podiam fornecer uma base celular para processos ligados à memória, nos quais a lembrança de um ambiente pode ser armazenada em combinações específicas de “células de localização".

Outro estudo. Mais tarde, em 2005, May-Britt e Edvard, da Universidade de Ciência e Tecnologia de Trondheim, na Noruega, descobriram o outro componente do “GPS cerebral”: eles identificaram um outro tipo de células nervosas situadas no córtex entorrinal - estrutura próxima do hipocampo - batizadas de “células de rede”. Elas eram ativadas quando um rato passava em determinadas posições. Juntas, essas posições formavam uma rede hexagonal e cada “célula de rede” reagia formando um padrão espacial único.