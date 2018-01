Cientistas revelam que 'bebê dinossauro' chinês é uma nova espécie

SÃO PAULO - Cientistas da China revelaram que um fóssil de 38 centímetros conhecido como Baby Louie, descoberto no país há quase 15 anos, é o embrião de uma espécie até agora desconhecida de dinossauro gigante que podia chegar a pesar uma tonelada.

Publicado nesta segunda-feira, 9, na revista Nature Communications, o estudo que descreve a nova espécie, batizada de Beibeilong sinensis - que significa "bebê dragão chinês" -, foi liderado por cientistas da Academia Chinesa de Ciências Geológicas (China) e da Univesidade de Calgary (Canadá).

O fóssil Baby Louie, que tem de 89 a 100 milhões de anos, foi o primeiro já encontrado em um ninho de dinossauros, em 1993, mas até agora não havia sido descrito cientificamente. O animal era um oviraptossauro, um grupo de dinossauros que tem parentesco com as aves.

De acordo com os autores, há grande abundância de ovos de dinossauros fossilizados do período Cretáceo na província de Henan, onde foi feita a descoberta. Isso gerou um intenso comércio entre colecionadores, e inúmeras peças foram exportadas - incluindo o Baby Louie, que foi repatriado recentemente, depois de uma longa temporada nos Estados Undos.

Durante o "exílio", no entanto, o Baby Louie foi bem tratado, de acordo com os cientistas chineses.

"Fósseis nessa situação costumam ser danificados, a informação sobre sua localização original se perde, ou eles acabam desaparecendo nas mãos de colecionadores particulares. Mas nada disso aconteceu com o Baby Louie", disse um dos autores da pesquisa, Darla Zelenitsky, da Universidade de Calgary.

A história do Baby Louie, no entanto, foi bem diferente. Durante todo o tempo, os cientistas chineses sabiam onde ele estava. Entre 1993 e 2001, o fóssil permaneceu na empresa The Stone Company, na cidade de Boulder, no Estado americano do Colorado. Dirigida pelo pesquisador especializado em tratamento de fósseis Charlie Magovern, a empresa comercializa fósseis e espécimes de história natural.

A partir de 2001, o fóssil, cuidadosamente preparado por Magovern, ficou em exposição no Museu das Crianças em Indianapólis, no Estado de Indiana, também nos Estados Unidos. Em 2013, finalmente foi repatriado para o Museu Geológico Henan, na China.

"A localização original do espécime felizmente pode ser rastreada e pudemos estudá-lo. Para muitos, a espécie de dinossauro naquele ovo enorme foi um mistério. Como ovos de grandes terópodes como o tiranossauro também são encontrados nas rochas de Henan, alguns especialistas pensavam que se tratava de um osso de tiranossauro", disse Zelenitsky.

O enorme ninho - de cerca de dois metros de diâmetro - onde foi encontrado o Baby Louie tinha alguns dos maiores ovos de dinossauros já encontrados. Mais de 20 ovos foram encontrados no local, mas os demais não tinham fósseis em seu interior.

"Graças a esse fóssil agora sabemos que aqueles ovos pertenciam a a gigantescos oviraptossauros. Devia ser uma visão marcante um animal de mais de uma tonelada sentada sobre aqueles ninhos chocando esses ovos", afirmou o cientista.