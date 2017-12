Cientistas russos revelam as profundezas do lago Baikal no YouTube

MOSCOU - Cientistas russos abriram hoje uma página no YouTube para mostrar o fundo do lago siberiano Baical, o mais profundo do mundo e que abriga um quinto da água doce do mundo.

A página (http://fssob.rutube.ru/) oferece imagens capturadas por submersíveis Mir desde 2008, ano em a Rússia retomou a exploração das profundezas do lago.

Em um dos vídeos se pode ver a lama amarela do lago Baikal, a uma profundidade de 584 pés, enquanto em outra pode-se ver um fio de petróleo subindo do fundo do lago.

Também é mostrado como o cineasta canadense James Cameron subiu alguns dias a bordo de um submarino Mir para mergulhar no lago em busca de inspiração e de protagonistas para a segunda parte de "Avatar", que acontece no fundo do oceano de Pandora.

O submarino Mir participou na tomada de imagens dos restos do transatlântico Titanic, que foi mais tarde utilizado no famoso filme homônimo, dirigido por Cameron e premiado com onze Oscars.

Os cientistas russos neste mês recomeçaram a exploração do fundo do Baikal para medir a profundidade exata.

"Durante os mergulhos anteriores registrou-se uma profundidade máxima de 1.680 metros. Queremos encontrar um lugar, ainda que seja dez metros mais profundos", disse Vladimir Gruzdev, explorador e deputado da Duma.

Como o fundo do lago não é plano, os expedicionários consideram mais que provável encontrar um lugar ainda mais profunda.

O líder da expedição e diretor fundador da conservação do lago siberiano, Artur Chilingarov, disse que fez cerca de 60 mergulhos ao fundo do Baikal.

Os submarinos Mir-1 e Mir-2 tocaram primeiro na parte inferior do lago mais profundo do planeta em 29 de julho de 2008, com as imagens que foram vistas ao redor do mundo.

Então, eles descobriram petróleo, mas até o momento não foram capazes de estimar as reservas de energia do lago, e os microorganismos que se alimentam do petróleo que sobe do fundo até a superfície.

Com uma área de 31.500 quilômetros quadrados, 636 quilômetros de comprimento e 23.400 quilômetros cúbicos de água, o Baikal excede em muito o volume de água combinado dos cinco Grandes Lagos dos Estados Unidos e Canadá.

O lago é o lar de 848 espécies de animais que não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo, como o "golomianka" um peixe vivíparo que habita os 1.000 metros de profundidade, ou o minúsculo "epishura", um caranguejo de apenas um ou dois milímetros de comprimento.