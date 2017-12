Cinema de SP promove sessão gratuita para ver eclipse parcial do Sol

SÃO PAULO - O Reserva Cultural, na Avenida Paulista, região central da capital paulista, promove na manhã do domingo de carnaval, 23, uma sessão gratuita para acompanhar o eclipse parcial do Sol. Organizado em parceria com a artista Carlota Manson, o evento transmitirá a partir das 11 horas o fenômeno em alta resolução e tempo real.

"A vontade de poder ver um eclipse sempre foi muito grande, mas também carregada de frustração, pois a olho nu toda a grandiosidade do acontecimento se perde", afirma Carlota. "E fica a imaginação e a vontade de poder ver melhor."

O cinema informou que a sessão está sujeita à lotação da sala.

Eclipse. Um eclipse solar acontece quando a Lua passa diante do Sol, projetando sua sombra sobre a Terra. Quando a Lua está mais afastada do planeta, como ocorrerá no domingo, ela não chega a cobrir o Sol inteiramente, deixando aparecer suas bordas como se fosse um "anel de fogo" - por isso trata-se de um eclipse anular.

Em São Paulo, o eclipse começará às 10h02, quando a Lua nova começará a "tocar" o disco do Sol. Ela ocultará o disco solar progressivamente, até o ápice do fenômeno, às 11h30. A partir daí, o satélite começará a cobrir uma área cada vez menor do disco solar, até as 12h59, quando terminará o "espetáculo".

Serviço

Reserva Cultural

Endereço: Avenida Paulista, 900 - Térreo Baixo (Prédio da Fundação Cásper Líbero - entre as Estações Brigadeiro e Trianon-Masp)

Data: 26 de Fevereiro de 2017

Horário: 11 horas

Entrada franca - Sujeito a lotação da sala

Telefone: (11) 3287-3529

Acesso a deficientes/Ar-condicionado/Som digital

Estacionamento conveniado:

* Gazeta Multipark - Rua São Carlos do Pinhal, 303 (no subsolo do cinema)

Convênio: R$ 15,00/3 horas (com serviço de manobrista) - Sábados, domingos e feriados: R$ 20,00/6 horas