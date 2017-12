CNBB terá representantes na Jornada Mundial da Juventude de Madri

Aparecida (SP) - A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) informou que enviará uma representação oficial de 350 rapazes e moças à Jornada Mundial da Juventude, que reunirá cerca de 2 milhões de jovens, de 16 a 21 de agosto, em Madri. Cerca de 10 mil jovens brasileiros se inscreveram para participar do evento, que terá a presença do papa Bento XVI.

O Brasil deverá ser o país sede da Jornada Mundial da Juventude em 2013. Além do Rio de Janeiro, cidade mais provável para a concentração, também Belo Horizonte é candidata a receber os jovens, que virão de todas as partes do mundo. Se estiver bem de saúde, Bento XVI virá para o evento.

Realizada normalmente a cada quatro anos, a Jornada Mundial das Juventude será antecipada, para que sua realização não coincida com a Copa do Mundo de 2014. A confirmação da escolha do Brasil e da cidade sede será oficializada pelo papa, em Madri. A CNBB dá como certa a escolha, mas não se pronuncia antes de o papa confirmar o local e a data da próxima reunião.

Instituída pelo papa Beato João Paulo II, a Jornada Mundial da Juventude significa seis dias de reflexão, oração e intensa programação cultural de cunho religioso, durante os quais os jovens católicos reafirmam sua fé em Jesus Cristo.