Colisor de partículas pode ser religado neste final de semana

A Organização Europeia de Pesquisa Nuclear (Cern, pelas iniciais em francês) informou nesta terça-feira, 17, que pretende religar durante o fim de semana, depois de mais de um ano de reparos, o Grande Colisor de Hádrons. James Gillies, porta-voz do Cern, disse que os cientistas preferiram não dar uma data exata para o religamento do maior colisor de partículas do mundo.

O Grande Colisor de Hádrons foi inaugurado no ano passado com bastante estardalhaço em 2008, mas um problema de conexão elétrica danificou 53 dos 9.300 ímãs supercondutores do equipamento, obrigando a realização de reparos.

Os cientistas que trabalham nas pesquisas com o equipamento pretendem, entre outras coisas, recriar as condições do Big Bang. As informações são da Associated Press.