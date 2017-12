Começa o julgamento dos padres acusados de pedofilia em Maceió

MACEIÓ - Começou às 9h desta sexta-feira, 8, o julgamento dos três padres acusados de pedofilia na cidade de Arapiraca, que fica a 150 quilômetros de Maceió, em Alagoas. Luiz Marques, Edilson Duarte e Raimundo Gomes teriam abusado sexualmente de três coroinhas da Igreja Católica.

A sessão é presidida pelo juiz João Carlos de Azevedo Lema da Vara da Criança e da Juventude de Arapiraca. Segundo o juiz, os condenados podem pegar de cinco a dez anos de prisão.

O magistrado abriu a audiência ouvindo primeiro os três coroinhas que se dizem vítimas de abuso sexual: Fabiano Ferreira, 21, Cícero Flávio Barbosa, 20, e Anderson Farias, 21.

Eles reafirmaram as acusações contra o sacerdote, feitas na Justiça e na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pedofilia em maio de 2010.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O julgamento é acompanhado por representantes da Santa Fé (Vaticano) que foram designados pela diocese de Alagoas para acompanhar as investigações: Daniel do Nascimento e Menoti Severiano. Eles afirmaram que, independentemente, da decisão da Justiça, o processo já foi aberto por recomendação do Vaticano para apurar as denúncias contra os padres.