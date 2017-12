Comissão escolhe os 3 concorrentes à presidência da CTNBio

Integrantes da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio) escolheram na manhã desta quarta-feira, 10, os três concorrentes à presidência do colegiado. Foram apontados na lista tríplice encaminhada ao ministro da Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende, os pesquisadores Edilson Paiva (com 18 votos), Aluízio Borém (14 votos) e Antonio Euzébio Goulart Santana (com 12 indicações).

Veja também:

Novo presidente da CTNBio deve sair de grupo pró-transgênicos

Comissão quer fim de monitoramento de transgênicos

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os três são considerados da ala "desenvolvimentista" da comissão. A expectativa é a de que a escolha seja decidida ainda nesta quarta-feira.

Representantes da ala alinhada ao Ministério do Meio Ambiente contabilizam como certa a vitória da a ala pró-transgênicos. Só faltava definir os concorrentes. O mandato é de dois anos, renováveis por mais dois. O escolhido encontrará uma CTNBio dividida em dois blocos (ambientalistas e desenvolvimentistas), com clara vantagem para o segundo grupo. Dos 27 ocupantes, apenas oito são considerados da ala contra transgênicos.