Comprovação prévia de matrícula é dispensada

Mudanças nas regras do Fundo de Financiamento da Educação Superior (Fies) vão permitir que o aluno assuma um compromisso com instituição de ensino somente após a inscrição no Fies. O novo formato, publicado ontem no Diário Oficial, determina que a comprovação da matrícula passe a ser feita somente na validação dos documentos na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição. Antes, a comprovação tinha de ser apresentada no momento da inscrição do Fies.