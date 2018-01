Conclave pode ser adiado e Vaticano pede silêncio a cardeais

Cardeais norte-americanos que tinham agendada uma terceira coletiva de imprensa em três dias cancelaram o evento menos de uma hora antes do previsto no Colégio Norte-Americano, em Roma, onde eles estão hospedados.

Uma porta-voz dos cardeais norte-americanos disse que a "preocupação" foi expressa na reunião desta quarta-feira a portas fechadas "sobre vazamentos de procedimentos sigilosos reportados em jornais italianos".

Mais de 150 cardeais participaram do terceiro dia das reuniões preliminares para esboçar um perfil para o próximo papa após a surpreendente renúncia de Bento 16 no mês passado. Todos menos dois dos 115 "cardeais eleitores" com menos de 80 anos chegaram para as reuniões, informou o Vaticano.

Em seus briefings, os cardeais norte-americanos não revelaram detalhes, mas falaram em geral sobre o processo, bem como suas esperanças e preocupações sobre o estado da Igreja Católica em um momento crucial de sua história.

Perguntado sobre o cancelamento do briefing dos EUA, o porta-voz do Vaticano, padre Federico Lombardi, disse que as reuniões pré-conclave, conhecidas como congregações gerais, tinham que ocorrer em um "clima de confidencialidade".

Cardeais de outros países também vinham falando com a mídia informalmente nas ruas perto do Vaticano, mas os norte-americanos eram o único grupo que realizava briefings formais diários.

CAPELA SISTINA

O cancelamento do briefing significa que a única fonte oficial de informação virá de um briefing diário do porta-voz do Vaticano.

Sob a lei da Igreja os cardeais têm até 20 de março para iniciar um conclave para escolher um novo papa para liderar a Igreja.

Enquanto muitos observadores esperavam que o conclave começasse no próximo domingo ou segunda-feira, vêm aumentando as indicações de que os cardeais querem mais tempo para refletir sobre quem dentre eles poderia ser melhor para liderar uma Igreja assolada por crises.

Vários dos prelados deixando as reuniões disseram que os procedimentos preliminares estavam ainda nas fases iniciais e mais tempo seria necessário antes que pudessem decidir sobre quando começar o conclave na Capela Sistina.

Trabalhadores começaram a preparar a capela, construindo um piso suspenso para proteger os azulejos centenários.

No entanto, o porta-voz do Vaticano disse que era importante que ninguém se sentisse "pressionado" para entrar no conclave antes que estivessem prontos e que mais tempo seria necessário para "reflexão".