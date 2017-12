Corpos de militares mortos em incêndio chegam ao Rio

O Hércules SC-130 da Força Aérea Brasileira (FAB) com os corpos dos dois militares mortos no incêndio na Estação Antártica Comandante Ferraz pousou às 8h55 desta terça-feira, 28, na Base Aérea do Galeão, no Rio.

Estava prevista para esta manhã a Cerimônia Militar de Homenagens Póstumas aos militares falecidos em decorrência de "atos de bravura praticados por ocasião do incêndio". A cerimônia será presidida pelo vice-presidente da República, Michel Temer.

O suboficial Carlos Alberto Vieira Figueiredo e o primeiro-sargento Roberto Lopes dos Santos serão promovidos ao posto de segundo-tenente. As famílias dos militares receberão a Ordem do Mérito da Defesa, no grau Cavaleiro, e a Medalha Naval de Serviços Distintos. Esta homenagens serão entregues pelo comandante da Marinha, almirante-de-esquadra Julio Soares de Moura Neto.

Também estavam previstas a participações na cerimônia dos ministros da Defesa, Celso Amorim, e da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Antônio Raupp, além dos comandantes do Exército e da Aeronáutica.