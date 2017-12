Cosmonautas chegam pela primeira vez ao novo módulo científico na ISS

MOSCOU - O comandante da Estação Espacial Internacional (ISS), Oleg Kotov, e o engenheiro Aleksandr Skvortsov chegaram nesta quinta-feira, 20, pela primeira vez ao novo módulo científico russo Rassvet (MIM-1), acoplado à plataforma orbital no último dia 18.

"Os cosmonautas entraram no módulo com máscaras anti gás e outros equipamentos de proteção, de acordo com as medidas de segurança. Em primeiro lugar, coletaram amostras do ar e os resultados indicaram a necessidade de depuração da atmosfera", indicou um porta-voz do Centro de Controle de Voos Espaciais (CCVE) da Rússia.

No final de julho, os russos que integram a tripulação da plataforma orbital realizarão uma caminhada para integrarem o módulo Rassvet ao conjunto da estação espacial.

O novo espaço científico, que será utilizado para realizar experiências biotecnológicas e testes de materiais, chegou à plataforma orbital a bordo da nave Atlantis.

Em novembro, o laboratório Poisk (MIM-2), que chegou à plataforma orbital a bordo de um cargueiro Progress, somou-se aos outros três módulos do segmento russo da ISS.

Em 2012 está previsto o lançamento de um novo laboratório russo, o Nauka.