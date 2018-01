Cozinheiros dão estátua de chocolate em tamanho real para o papa

ROMA - A 'Accademia Maestri Cioccolatieri', uma confederação italiana de doceiros, presenteou o papa Francisco com uma estátua de chocolate em tamanho real, informou o jornal do Vaticano "L'Osservatore Romano".

A imagem, que foi feita com cacau do Lago de Atitlán, na Guatemala, foi entregue ao pontífice aproveitando a audiência geral das quartas-feiras. A obra é fruto de um trabalho de quatro semanas feito por mais de 20 alunos da academia.

O presidente da instituição, Mirco della Vecchia, e o promotor da iniciativa, Paolo Moro, entregaram, a estátua ao papa, que também recebeu uma quantidade de chocolate equivalente ao peso da escultura (1,5 toneladas), para ser entregue a Caritas de Roma. O papa provou um pedaço do chocolate, contudo a estátua será desmontada, informou o site oficial da 'Accademia Maestri Cioccolatieri'.

Esse é um mais dos presentes inusitados que o papa recebeu em primeiro ano de pontificado, que se completa em 19 de março.

Em junho do ano passado, por exemplo, Francisco ganhou uma moto Harley Davidson por ocasião do 110º aniversário do modelo. O papa doou o presente, que foi leiloado também para a Caritas de Roma.