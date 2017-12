Decisão de Maduro e despedida de Tite do Corinthians são os destaques do noticiário no fim de semana

A decisão do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, de tabelar o aluguel de estabelecimentos comerciais e a despedida de Tite do Corinthians foram os destaques do noticiário no fim de semana. A morte do protagonista dos filmes da série Velozes e Furiosos, Paul Walker, e o crescimento da presidente Dilma Rousseff em pesquisa eleitoral também estiveram em evidência.

Veja os destaques do noticiário do fim de semana:

1 - Maduro tabela aluguel de lojas e pede prisão de quem elevar preços.

2 - Tite se despede do Corinthians. Veja fotos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

3 - Protagonista de Velozes e Furiosos morre em acidente de carro

4 - Dilma cresce em pesquisa eleitoral.

5 - Brasil terá teste de AIDS vendido em farmácia.

6 - Incêndio no Memorial da América Latina destrói 90% do auditório. Veja fotos e vídeo .

7 - Quadro clínico do governador de Sergipe, Marcelo Déda, piorou no sábado. Ele morreu nesta segunda-feira, 2 de dezembro.

8 - Trem descarrila em Nova York. Veja vídeo.

9 - Queda de avião na Namíbia tem brasileiro entre as vítimas.

10 - Tributo homenageia Cazuza e João Araújo em São Paulo. Veja fotos.