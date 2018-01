Descoberta mosca pré-histórica preservada em âmbar

Pesquisadores dos Estados Unidos anunciaram a descoberta de uma espécie ainda desconhecida de mosca, dotada de um "chifre" na testa, que viveu há 100 milhões de anos.

Um único espécime foi encontrado, preservado em âmbar. O "chifre" na cabeça termina em três olhos que deviam permitir um amplo ângulo de visão - uma vantagem que não ajudou a espécie a escapar da extinção.

"Nenhum outro inseto já descoberto tinha um chifre assim, e não há animal nenhum com um chifre com olhos em cima", disse o cientista da Universidade Estadual do Oregon, George Poinar, Jr., que anunciou a descoberta na publicação Cretaceous Research.

Segundo nota distribuída pela universidade, Poinar acredita que a mosca era um inseto dócil, que se alimentava do pólen de flores tropicais.

Esse inseto vivia nas selvas de Mianmar e foi encontrado em âmbar que tinha de 97 milhões a 110 milhões de anos.