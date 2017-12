Descobertos fósseis de transição entre Lucy e o homem moderno

Carlos Orsi, do estadao.com.br

Crânio do 'Australopithecus sediba' (Foto: Lee Berger/University of the Witwatersrand)

SÃO PAULO - Cientistas da África do Sul anunciam na edição desta semana da revista Science a descoberta de dois fósseis de 2 milhões de anos, preservados em uma caverna e que parecem representar uma nova espécie de hominídeo, o Australopithecus sediba. "Acredito que este é um bom candidato para a espécie de transição entre o homem-macaco da África do Sul, o Australopithecus africanus, e o Homo habilis ou o Homo erectus", disse o líder da equipe responsável pela descoberta, Lee Berger, da Universidade de Witwatersrand, em Johanesburgo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também:

Possível nova ancestral humana é encontrada em caverna na Sibéria

Crânios de vikings são identificados no Reino Unido

O ser humano moderno também pertence ao gênero homo, sendo da espécie Homo sapiens. Cientistas acreditam que esse gênero evoluiu a partir os australopitecos, dos quais o fóssil mais famoso é Lucy, um exemplar da espécie Australopithecus afarensis. Alguns cientistas acreditam que o Australopithecus africanus evoluiu a partir do afarensis. A equipe de Lee sugere que o africanus, por sua vez, gerou o sediba.

Além de se encaixar na árvore da família dos australopitecos, no entanto, os novos fósseis apresentam características peculiares ao gênero homo. A escolha do nome da nova espécie, "sediba", vem de uma palavra africana para "fonte". "Consideramos apropriado para uma espécie que pode ser o ponto a partir do qual surge o gênero homo", afirma Berger.