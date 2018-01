Diamante de gelo gigante homenageia Dia Mundial da Água

Para homenagear e reforçar o valor da água para a sociedade, no Dia Mundial da Água, comemorado nesta quinta-feira, 22, um grande diamante de gelo foi esculpido na Estação Butantã, da Linha 4 - Amarela do Metrô e estará em exposição até o próximo sábado, 24.

Criada pela agência Lew'Lara, a ação da SOS Mata Atlântica em parceria com o Governo do Estado de São Paulo e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) deve ter duração de três dias, até sábado, período no qual o diamante ficará exposto e poderá ser observado pela população.

Todos os 2.200 litros de água da escultura de gelo serão reutilizados posteriormente pela Sabesp. Em sua base os dizeres: "Dê à água o valor que ela tem". O diamante tem 1,70 m de altura por 1,60 m de largura.

O diamante, esculpido por um artista especializado na arte em gelo, foi produzido na própria estação Butantã do Metrô, durante a madrugada desta quinta-feira. Foram utilizados cerca de 60 blocos de gelo, pesando cada um aproximadamente 100 quilos.