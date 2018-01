Dilma cria comissão para organizar a visita do papa ao Rio

A presidente Dilma Rousseff criou, por decreto, uma comissão especial para coordenar os preparativos da visita do Papa Bento XVI ao Rio de Janeiro, em julho de 2013, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude.

De acordo com o decreto, publicado no Diário Oficial, a comissão deve “promover a articulação da União com os órgãos federais, estaduais e municipais, a Nunciatura Apostólica, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e a Arquidiocese do Rio de Janeiro” para assegurar o êxito da viagem.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A comissão será liderada pela Secretaria-Geral da Presidência da República e contará com integrantes da Casa Civil e de outros ministérios. A vice-coordenação pode ficar com um representante do Estado do Rio, e membros das três esferas do governo, além de entidades privadas e ONGs, também poderão ser chamados a participar.