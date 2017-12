Dinossauros filhotes tinham penas diferentes dos adultos

A descoberta de dois fósseis de dinossauros do Cretáceo na China indica que as penas desses animais mudavam dramaticamente enquanto o animal amadurecia. O achado, de espécimes fossilizados em diferentes estágios de desenvolvimento, é descrito na edição desta semana da revista Nature.

Os fósseis representam uma criança e um jovem da espécie terápode Similicaudipteryx, e têm penas notavelmente diferentes, de acordo com os pesquisadores.

Enquanto as penas das asas e da cauda do animal mais novo parecem-se com fitas ou faixas, as do espécime mais velho lembram mais penas de aves. As penas das asas também são menores que as da cauda na criança, mas a diferença de tamanho é menos pronunciada no animal mais velho.

A descoberta, descrita por Xing Xu, da Academia de Ciências da China, sugere que as penas primitivas tinham muito maior diversidade ao longo do desenvolvimento do animal do que nos pássaros modernos, e que algumas caracter´siticas de penas se perderam ao longo do processo evolucionário.