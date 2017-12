Diretor do Instituto Butantã deve ser afastado

SÃO PAULO - O médico Jorge Kalil deve ser afastado nesta terça-feira, 20, da direção do Instituto Butantã, de acordo com o site do jornal Folha de S. Paulo.

No dia 8, o diretor-presidente da Fundação Butantã, André Franco Montoro Filho, havia pedido demissão do cargo, depois de alegar uma série de irregularidades, reveladas por uma auditoria externa. Montoro Filho assumiu em 2015, substituindo Kalil.

A reportagem do Estado procurou Kalil nesta segunda-feira, 20, mas ele está fora do País, na França.