Discovery aproxima-se da ISS para aportar no domingo

Os astronautas do ônibus espacial Discovery manobraram sua nave na aproximação á Estação Espacial Internacional (ISS), ao mesmo tempo em que buscavam sinais de danos na blindagem do veículo.

A varredura de rotina teve início no fim da tarde deste sábado, 29, e deve durar boa parte da noite.

Autoridades da Nasa disseram que não foram observados fragmentos do revestimento do tanque de combustível colidindo com a blindagem térmica da nave, durante o lançamento. Mas as partes mais vulneráveis do veículo - nariz e asas - ainda precisam ser verificados com lasers e câmeras na ponta de uma haste operada por um braço robótico.

Além disso, a barriga do Discovery será fotografada por astronautas a bordo da ISS, na noite deste domingo, imediatamente antes de o veículo ligar-se à base.

Um buraco no revestimento da asa foi a causa da destruição do ônibus espacial Columbia em 2003, e provocou a morte de todos os astronautas a bordo. Desde então, a Nasa criou procedimentos meticulosos para buscar danos antes do retorno das naves à atmosfera terrestre.

O Discovery está repleto de suprimentos para a ISS, que atualmente abriga seis astronautas. Assim que os sete a bordo do ônibus espacial chegarem, a lotação da base orbital será recorde.