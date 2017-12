Discovery aterrissa no Centro Espacial Kennedy com um dia de atraso

Nave Discovery aterrissa no Centro Espacial Kennedy (Foto Scott Audette/Reuters)

WASHINGTON - Com sete astronautas à bordo, a nave Discovery aterrissou na manhã desta terça-feira, 20, no Centro Espacial Kennedy, no sul da Flórida, ao fim da sua penúltima missão, durante a qual levou equipamentos à Estação Espacial Internacional.

O retorno, que finalmente ocorreu às 10h08 (horário de Brasília), foi adiado devido às condições meteorológicas adversas no sul da Flórida.

A nave e seus tripulantes passaram dez dias na Estação Espacial, um projeto de 16 países e 100 bilhões de dólares, em construção desde 1998.

O ônibus entregou à Estação um depósito de cargas, do tamanho de um microônibus, cheio de equipamentos e prateleiras para experiências científicas, além de um quarto alojamento fornecido pelos EUA, uma câmara escura para o laboratório norte-americano de bordo e outros mantimentos.

O compartimento de cargas italiano que volta à Terra foi embalado junto com equipamentos antigos e outros itens já desnecessários na Estação.

(Com agência Efe)