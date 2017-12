Em eclipse, sonda Cassini fotografa silhueta do planeta Saturno

Mesmo com o Sol oculto atrás de Saturno, um pouco de luz consegue se filtrar pelas camadas superiores da atmosfera e atingir as câmeras da sonda Cassini. A imagem foi feita em luz infravermelha, a uma distância de 392.000 quilômetros do planeta. A escala é de 20 quilômetros por pixel.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Cassini completou sua missão principal de exploração de Saturno, seus anéis e luas em junho de 2008. Agora ela realiza a chamada Missão de Equinócio, uma prorrogação prevista para durar até setembro deste ano. O objetivo é observar as mudanças que vêm ocorrendo no planeta após o equinócio de agosto de 2009.

Além de estudar o planeta, a sonda vem, nesta prorrogação, pesquisando com ênfase uma de suas luas, Encélado, que possui reservas de água e matéria orgânica no subsolo.