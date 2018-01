Em meio a críticas, Bento XVI defende exibição do crucifixo

O papa Bento XVI exaltou nesta segunda-feira, 30, o valor religioso, histórico e cultural do crucifixo, ao final da oração do Ângelus na Praça de São Pedro, e em sua saudação "com afeto" aos peregrinos italianos.

Em sua saudação habitual aos presentes na praça, o papa se dirigiu, "em particular àqueles que participaram da marcha promovida pelo Movimento do Amor Familiar para manifestar seu profundo amor ao crucifixo, reconhecendo seu valor religioso, histórico e cultural".

Cerca de mil pessoas participaram nesta segunda-feira, em Roma, de uma manifestação em defesa da exposição do crucifixo em lugares públicos e chegaram à Praça de São Pedro, onde assistiram ao Ângelus rezado pelo papa Bento XVI.

Em 3 de novembro, o Tribunal de Estrasburgo sentenciou que "a exibição obrigatória do símbolo de uma determinada confissão em instalações utilizadas pelas autoridades públicas, e especialmente em salas de aula", restringe os direitos dos pais de educar seus filhos "conforme suas convicções".