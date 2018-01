Em mensagem de Páscoa, papa pede fim de guerras e condena desperdícios

"Te rogamos, Jesus glorioso, que cessem todas as guerras, toda a hostilidade pequena ou grande, antiga ou recente", disse o pontífice em sua mensagem "Urbi et Orbi" (à cidade e ao mundo).

Na segunda Páscoa de seu pontificado, Francisco celebrou uma missa para uma multidão de pelo menos 150.000 pessoas na praça São Pedro e arredores.

Sob um dia ensolarado, depois de uma tempestade à noite que regou as flores que enfeitam a praça, Francisco estendeu sua mensagem para os que sofrem no mundo.

Ele pediu a Deus que ajude a "derrotar o flagelo da fome, agravado pelos conflitos e os imensos desperdícios dos que, muitas vezes, somos cúmplices".

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Desde sua nomeação como o primeiro papa não-europeu em 1.300 anos, Francisco fez da defesa dos pobres o tema central do seu pontificado, frequentemente criticando países desenvolvidos e os excessos do capitalismo e o consumo.

O papa de 77 anos, com indumentária branca, rezou pela proteção dos membros da sociedade mais vulneráveis à exploração, ao abuso e ao abandono - mulheres, crianças, velhos e imigrantes.

A Páscoa é o dia mais importante do calendário litúrgico cristão porque celebra o dia em que os cristãos acreditam que Jesus ressuscitou após sua crucificação, e a Igreja considera um símbolo de esperança, paz e reconciliação entre os povos e as nações.

O papa pediu à comunidade internacional que "tenha a audácia de negociar a paz, ansiada há tanto tempo" na Síria, onde mais de 150.000 pessoas morreram em uma guerra civil, sendo um terço de civis. Há milhões de desabrigados pelo conflito.

"Te pedimos pela Síria: que aqueles que sofrem as consequências do conflito possam receber a ajuda humanitária necessária; que as partes deixem de usar a força para semear a morte, sobretudo entre a população desarmada", disse.

Francisco pediu a Deus que ilumine e inspire "as iniciativas que promovam a paz na Ucrânia, para que todas as partes envolvidas, apoiadas pela comunidade internacional, façam esforços para impedir a violência e construir, com um espírito de unidade e diálogo, o futuro do país".

O papa também pediu o fim da violência no Iraque, Venezuela, Sudão do Sul e a República Centro-Africana.