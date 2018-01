Empresa neo-zelandesa lança foguete e mira turismo espacial

Uma empresa da Nova Zelândia lançou um foguete em direção ao espaço nesta segunda-feira, 30, o que foi considerado o primeiro lançamento de uma organização privada do hemisfério sul. O projétil, de seis metros de altura e 60 quilos, foi desenvolvido pela Rocket Labs sem nenhum apoio financeiro governamental.

Cerca de 50 pessoas acompanharam a operação de lançamento em Great Mercury Island, no norte da ilha. No lançamento, o foguete atingiu uma velocidade de 5 mil km/h, alcançando uma altitude de 100 km. Ele permaneceu na atmosfera por 20 minutos, caindo logo após no sul do Oceano Pacífico.

A Rocket Labs planeja desenvolver tecnologia de lançamento de foguetes e oferecê-la para cientistas, pesquisadores meteorológicos e também para o turismo espacial.

A companhia agora está rastreando o sinal GPS (de localização geográfica) para resgatar o foguete e colher os dados do lançamento, da sua curta permanência na atmosfera e avaliar os danos da queda no oceano.