Empresário paga passagem de dois universitários para evento da ONU Penalizado com a situação de dois estudantes escolhidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) para participar de uma conferência da instituição em agosto, na Malásia, o presidente do Instituto Norberto Bobbio, Raymundo Magliano Filho, decidiu pagar do próprio bolso o preço da passagem para os dois. Magliano Filho doou R$ 5 mil para cada um depois de ler reportagem publicada ontem no Estado.