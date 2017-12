Estado dos EUA perde US$ 5 milhões em rochas lunares

Associated Press

Rochas lunares, avaliadas em US$ 5 milhões no mercado negro e doadas em 1974 ao Estado do Colorado estão desaparecidas.

Poucas pessoas sequer se lembravam dos espécimes até que um estudante começasse a procurá-los, como parte de um trabalho para a faculdade.

Outro conjunto de rochas lunares, recolhidas em 1969, foi encontrado armazenado no museu histórico estadual há cerca de dez anos. Essas pedras estão em exibição na sede do governo.

Nem o museu histórico e nem o Museu de Ciência e Natureza de Denver estão de posse do conjunto desaparecido, e o gabinete do governador também desconhece seu paradeiro, de acordo com o jornal Denver Post.