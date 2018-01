'Estado' ganha prêmio inédito de infografia

SÃO PAULO - O Grupo Estado venceu cinco prêmios na 19.ª edição do Malofiej, considerado o "Pulitzer em infografia" para meios impressos e digitais. Os veículos do grupo foram laureados com uma medalha de ouro, uma de prata e três de bronze.

O estadão.com.br foi o único a ganhar ouro e prata entre os premiados brasileiros - ambos na categoria online -, com os trabalhos "Tapuiassauro, o novo dinossauro do Brasil" e "Onde atuam os 736 jogadores da Copa", respectivamente. É a primeira vez que um veículo latino-americano ganha uma medalha de ouro na categoria digital. Receberam bronze os trabalhos do Estado sobre a baleia-jubarte, o tapuiassauro e a "Geografia do voto", todos na categoria impressa. Os resultados foram divulgados nesta sexta-feira, 25.

"Os prêmios são resultado de uma equipe que pensa de maneira integrada e com carinho. Eles foram recebidos com muita alegria. Um parabens especial à dupla Carlos Lemos e Daniel Lima", afirmou a editora de arte e infografia do Estadão.com.br, Gabriela Allegro.

O Grupo Estado, com 5 prêmios, foi o maior vencedor entre os veículos brasileiros que concorreram neste ano - 12 das 110 medalhas concedidas foram dadas a empresas de comunicação do País. Na categoria impressa, o jornal Folha de S. Paulo levou dois bronzes e as revistas Época e Galileu, um bronze cada. Na categoria online, o portal iG ganhou dois bronzes e Veja.com, um.

A premiação, tida como a mais importante do cenário internacional, é organizada pela Society for News Design (SNDE) da Espanha. Participaram, neste ano, 151 meios de comunicação de 29 países. Foram inscritos, nas duas categorias, 1.356 trabalhos. Das 110 medalhas distribuídas pelo júri neste ano, 8 são de ouro, 25 de prata e 77 de bronze.

Para Fabio Sales, diretor de arte do Grupo Estado, os prêmios Malofiej são o reconhecimento de um júri altamente qualificado ao bem-sucedido redesenho pelo qual o Estado passou no ano passado. "Esses prêmios nos colocam no centro da discussão internacional sobre quais tendências de desenho gráfico e infografia são mais eficazes na atualidade", explica ele. "O jornal evoluiu na forma como se relaciona com o leitor, criando assim uma experiência mais prazerosa de consumo de informação. O redesenho nos propiciou novos patamares de edição e grafismo, atribuindo assim mais qualidade ao produto."

Sinergia. Segundo Sales, outro ponto a ser destacado é a sinergia entre as duas áreas da redação do Estado, já que dois dos trabalhos premiados contaram com a participação das equipes de arte do impresso e do portal.

Os dois principais prêmios do ano foram concedidos ao site do New York Times e à revista National Geographic - ambos dos Estados Unidos. O primeiro venceu o Best of Show, na categoria online e, o segundo, o Peter Sullivan, na versão impressa. Além deles e do Estado, também foram laureados com a medalha principal The Washington Post (EUA), Público (Espanha) e o In Graphics (Alemanha).

